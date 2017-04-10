Ижевск как на ладони: каким будет новое колесо обозрения в парке Горького

Аттракцион превзойдет в два раза высоту своего старшего брата и на нем сможет прокатиться любой желающий.

Ижевск. Удмуртия. В парке Горького Ижевска уже в этом году начнет работу новое колесо обозрения. Устанавливать его начали этой зимой. Каким будет новый аттракцион? Кто сможет на нем прокатиться? И сколько придется отдать за круг на железном гиганте. Корреспонденты «Сусанина» нашли ответы на эти и другие вопросы.

В настоящее время в Летнем саду уже установлены опоры колеса, а также ось, на которую будут смонтированы специальные спицы, 30 процентов которых уже установили.

Работа круглый год

«После этого нам установят привод и всю электронику на колесе обозрения. На самом последнем этапе к спицам будут прикреплены кабинки. Этот этап самый быстрый и приятный», - рассказала корреспонденту «Сусанина» замдиректора по коммерческим вопросам парка Горького Карина Хаснутдинова.

Колесо обозрения в парке Горького Ижевска новое колесо обозрения построят в Ижевске

По ее словам, на колесе будет 24 кабины нескольких видов: закрытые (остекленные, с кондиционером и обогревом, круглогодичные), частично открытые (с высотой остекления 1,2 метра) и кабины для экстремалов, где крепеж к креслам будет осуществляться при помощи гидромуфты, как, например, на аттракционе «Луна».

«Также на колесе будет две закрытые VIP-кабины с оригинальным дизайном и возможностью кататься, не выходя с аттракциона до 30 минут. Помимо этого, установят кабинку для лиц с ограниченными возможностями. Она будет по типу закрытой, но конструктив будет изменен», - сказала Карина Хаснутдинова.

Также для удобства установят специальный пандус от улицы Горького, по которому «колясочники» смогут без проблем добраться до колеса.

Высота колеса

Новое колесо будет в два раза выше старого – 50 метров вместо 25.

«В силу разницы высот, место установки нового аттракциона будет на 9 метров выше, чем место старого колеса. Мы планируем, что с самой высокой точки будет видно весь город. Самое главное, что можно будет обозреть весь исторический центр Ижевска», - сказала Хаснутдинова.

Цена вопроса и возрастные ограничения

В полностью закрытых кабинках возрастного ограничения не будет. Экстремальные кабинки можно будет посещать только с 12 лет. Стоимость проезда составит 150 рублей, а дети в возрасте до 5 лет смогут посетить колесо бесплатно, но в сопровождении родителей.

Работы по установке аттракциона планируют завершить к 30 апреля, однако точная дата станет известна примерно через две недели.

«После того как колесо будет смонтировано и полностью к нам приедет, производитель и сертифицированная организация и выдаст нам разрешение на эксплуатацию», - уточнила замдиректора по коммерческим вопросам парка Горького Карина Хаснутдинова.

Отметим, что старое колесо обозрения будет также работать, однако уже в следующем году его могут перевезти в парк Кирова.

Помимо этого, летом в парке Горького появится аркадная зона, на которой будут расположены игровые зоны с тирами.

«Также планируется установка нового фонтана в свадебной зоне. Он будет называться «Ромео и Джульетта». Вокруг него создадут тематическое оформление. Также в планах установить новый семейный аттракцион «Гусеница». Он может появиться в июне», - подытожила Карина Хаснутдинова.