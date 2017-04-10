Новости Удмуртии 2.0: тотальный диктант и позитивный прогноз на паводок

Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии с пятницы по воскресенье.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре понедельник, 10 апреля. Синоптики обещают местами небольшие дожди, ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха составит +5...+10 градусов Цельсия. Впереди – новая трудовая неделя. Перед ее началом информагентство «Сусанин» предлагает ознакомиться с самыми интересными материалами, опубликованными в СМИ Удмуртии с пятницы по воскресенье.

Пришедшая весна вновь ставит вопрос безопасного прохождения паводка. Агентство «Удм-инфо» собрало комментарии экспертов, которые рассказали о возможном сценарии половодья. Если раньше говорилось о неблагоприятном прогнозе, то сейчас опрошенные изданием люди полны оптимизма.

«Пока по первым прогнозам очень тёплой погоды не ожидается, и, думаю, что ничего такого серьёзного не должно произойти. Подготовку к паводку мы начали своевременно, подготовлены необходимые документы, все необходимые силы и средства. Я считаю, что к паводку мы готовы. Будем ситуацию отслеживать в режиме реального времени», - рассказал и.о. вице-премьера Удмуртии Рафис Касимов.

«Самый существенный показатель, который всё перекрывает, – температура воздуха. Сейчас наступила весна, температура среднесуточная «перешла за ноль», и, к счастью, не повышается резко. Будем надеяться, что похолодание, о котором сегодня говорят в Москве, скоро придет и к нам, и оно несколько притормозит прохождение половодья. Тогда возникнет очень благоприятная ситуация. Если придёт похолодание, подъём половодья будет приостановлен, будет некая пауза, потом опять начнётся потепление. Некая цикличность – идеальная схема в данном случае», - сообщил генеральный директор института «Удмуртгипроводхоз» Владимир Своекошин.

Продолжая весеннюю тему. «Моя Удмуртия» пишет, что мотосезон в Ижевске стартует 1 мая. Не исключено, что колонну байкеров возглавит министр спорта Игорь Краснов. «На самом деле, там есть кому возглавить, но если ребята возьмут, я готов в колонне проехать. Свой старый «Иж» не успел восстановить, поэтому поеду на «Ямахе» всё-таки. Основное открытие сезона планируем сделать первого мая. Я знаю, что клуб «Wing18», который достаточно давно объединяет мотоциклистов, намерен сделать своё открытие 13 мая, поскольку 1-го мая они уезжают в Казань на традиционный мотофестиваль», — рассказал Краснов.

В субботу в Удмуртии писали «Тотальный диктант». В Ижевске проверить свою грамотность можно было на нескольких десятках площадок, пишет «Комсомольская правда». Результаты жители республики смогут узнать после 12 апреля. Кстати, в этом году за парты сели любимицы региона – бабушки из Бураново.

«Аргументы в Ижевске» сообщают, что в пятницу на улице Труда в Ижевске произошло два ограбления. Сначала неизвестный напал на отделение Сбербанка, а буквально у дверей финансовой организации двое мужчин ограбили женщину, которая только что сняла в отделении крупную сумму денег - 500 тыс. рублей.

В Ижевске обсудили принятый Госдумой в первом чтении законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». По информации «День.орг», сами огородники считают, что из старого документа вычеркнули все хорошее. Поправок к будущему нормативно-правовому акту в Удмуртии набралось немало. Но есть и положительные стороны.

«Я всё внимательно выслушал и могу сказать одно: старый закон устарел, он идёт в противоречие с действующими нормативными актами. Почти все дачные массивы на территории города не соответствуют установленным правилам пожарной безопасности и нормам СанПиН. Новый закон устраняет эти противоречия, но я согласен с тем, что ему нужна доработка. Для этого мы сегодня и собрались», - сказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Владимир Некрасов.

Государственный контрольный комитет Удмуртии проверил, как расходовались средства, выделенные на переселение граждан из аварийного жилья. «Ижлайф» сообщает, что всего на эти цели в регионе за два года израсходовали 1,5 млрд рублей, из них 512 млн рублей поступили из «Фонда содействия реформированию ЖКХ» и 666 млн рублей из бюджета республики. Местные власти, исходя из своих возможностей, могли покупать готовое жилье у застройщика, участвовать в долевом строительстве или заключить контракт с застройщиком на строительство.

Аудиторы нашли нарушения. Это и несвоевременная сдача домов, и недостатки самого жилья. Где-то по стенам пошла плесень, где-то сдали лишь один подъезд дома. В Малопургинском районе утвердили строительство квартир-студий с поквартирным электрическим отоплением. При том, что во всех населенных пунктах есть централизованные сети газоснабжения. Получилось, что жителям пришлось платить за отопление зимой от 3 до 4 тысяч рублей, а температура воздуха в квартирах не поднималась выше 15 градусов, когда на улице было -20 градусов и ниже.

При подготовке обзора использованы материалы: «Удм-инфо», «Моя Удмуртия», «Комсомольская правда», «Аргументы в Ижевске», «День.орг», «Ижлайф».