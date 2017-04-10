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      Знаки Удмуртии: гром и мать-и-мачеха

      07:30, 10 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      07:30, 10 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      283
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы
      Фото: Wikimedia Commons
      283
      0

      Народные приметы на понедельник, 10 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Считается, что 10 апреля должна зацвести мать-и-мачеха. Как пишет Astromeridian, в народе верят, что этот цветок «покровительствует» сиротам и помогает им преодолеть одиночество.

      Существовала легенда, посвященная этому цветку. Так, была дочка у одной женщины, и мать ее очень любила. Но, к сожалению, девочка умерла, и из материнской любви появился цветок, который войлочной стороной листа укрывал могилу девочки. Но была у этой женщины еще и падчерица, которую она не любила. Именно поэтому, другая сторона листа является более жесткой.

      Обычно к этому времени уже теплело, и снег таял. Славяне верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи все вместе. И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман. Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай. Дом в это время наполнялся ароматом, который также считали целебным. 10 апреля также рвали мать-и-мачеху, готовили на ее основе различные снадобья.

      Считалось, что 10 апреля обязательно нужно почистить пруд, предварительно перекрестившись, чтобы водяной в омут не утянул. В этот день около пруда ни в коем случае нельзя было ссориться и ругаться.

      Народные приметы на 10 апреля:

      1. Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.

      2. Сороки сидят 10 апреля  на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.

      3. Дождь в этот день – будет хороший урожай.

      4. Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха. Если они поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.

      5. Туман и иней утром 10 апреля  предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

      6. Чайки над домом летают 10 апреля – на реке скоро начнет таять лед.

      7. Чибисы летают низко – жди засухи.

      07:30, 10 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      283
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы
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