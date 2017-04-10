  • $ 56.92 ↑
  • € 60.57 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      День рождения празднует директор музея-усадьбы Чайковского в Воткинске Татьяна Неганова

      08:00, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      245
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#день рождения\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      245
      0

      Ей исполнилось 49 лет.

      Воткинск. Удмуртия. День рождения празднует директор музея-усадьбы имени Петра Чайковского в Воткинске Татьяна Неганова. В понедельник, 10 апреля, ей исполнилось 49 лет.

      Также в этот день поздравления принимает депутат Госсовета Удмуртии, декан факультета Высшей школы управления «Восточно-Европейского института» Алексей Вахрушев.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья и счастья в личной и семейной жизни.

       

      08:00, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      245
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#день рождения\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#праздники
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа