День рождения празднует директор музея-усадьбы Чайковского в Воткинске Татьяна Неганова

Ей исполнилось 49 лет.

Воткинск. Удмуртия. День рождения празднует директор музея-усадьбы имени Петра Чайковского в Воткинске Татьяна Неганова. В понедельник, 10 апреля, ей исполнилось 49 лет.

Также в этот день поздравления принимает депутат Госсовета Удмуртии, декан факультета Высшей школы управления «Восточно-Европейского института» Алексей Вахрушев.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья и счастья в личной и семейной жизни.