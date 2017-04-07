«Комос-Строй» занял первое место в Удмуртии по объему ввода в эксплуатацию жилья

По версии Национального объединения застройщиков жилья, ОАО «Комос-Строй» в 2016 году заняло первое место в ТОП-5 строительных компаний с результатом 107 188 кв.м. введенной в эксплуатацию жилой площади.

Ижевск. Удмуртия. ОАО «Комос-Строй» удостоилось почетного диплома «Национального объединения застройщиков жилья» за первое место в Удмуртии по объему ввода в эксплуатацию жилья с результатом 107 188 кв.м. Если верить статистике объединения застройщиков, уже на лето 2016 года компания заняла 34,4 процента строительного рынка республики.

«Мы в общем-то не гнались за первым местом», - сообщил генеральный директор ООО «Комос-Строй» Александр Кузнецов корреспонденту информагентства «Сусанин». – У нас были свои планы. И, в общем-то, задачи стать номер один глобально у нас никогда не было. У нас была задача расти и строить больше комфортного и самое главное продаваемого жилья».

Чтобы, оценить достижения ОАО «Комос-Строй», достаточно знать, что за 2016 год застройщиком построено 2425 квартир. Всего за минувший год компанией в эксплуатацию введено 10 домов, один из которых в Воткинске.

«На самом деле этот результат предсказуемый для нас, мы к этому стремились, мы к этому пришли и в ближайшие годы будем поддерживать этот же уровень. Но для нас самое главное даже не количество вводимого жилья, а что все квартиры, все те квадратные метры, которые мы ввели в прошлом году, все они нашли своих покупателей. Это больше всего радует, прежде всего, потому что у людей есть возможность приобретать новое хорошее жилье», - подытожил генеральный директор ООО «Комос-Строй» Александр Кузнецов в интервью корреспонденту ИА «Сусанин».

В планах строительной компании сдавать не менее 150 тыс. кв. м жилья ежегодно. Чтобы добиться этого результата ОАО «Комос-строй» сейчас ведет работы по возведению порядка 288 тыс. кв. м. одновременно.