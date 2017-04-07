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      Численность глухарей и серых куропаток существенно снизилась в лесах Удмуртии

      11:15, 07 апреля, 2017
      11:15, 07 апреля, 2017
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      #охота\n#животные\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
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      Количество кабанов в лесах Удмуртии сокращают искусственно из-за угрозы АЧС.

      Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии опубликовало свежие данные по численности птиц и животных в лесах республики. По данным ведомства, состояние популяции лося стабильное, в охотничьих угодьях насчитали 18,5 тыс. особей (17,4 тыс. годом ранее).

      На находится подъеме численность зайца-беляка - с 31 тыс. особей в 2016 году до 36,7 тыс. зайцев в 2017 году. Следом растет численность рыси и лисицы, а куницы и белки – падает.

      По охотничьим птицам выявлено серьезное снижение численности глухаря (с 7,5 до 4,6 тыс. особей) и серой куропатки (с 2,5 до 0,9 тыс.). По тетереву и рябчику численность увеличивается.

      В Удмуртии искусственно сокращают поголовье кабанов из-за угрозы АЧС. Напомним, что республика вошла в список регионов, рискующих «заразиться» африканской чумой свиней.

      11:15, 07 апреля, 2017
      155
      0
      #охота\n#животные\n#Удмуртия
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