Юбилей отмечает экс-руководитель ансамбля «Италмас» Анатолий Мамонтов

Сегодня ему исполнилось 80 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения отмечает почетный гражданин Удмуртии, бывший руководитель ансамбля «Италмас» Анатолий Мамонтов. В пятницу, 7 апреля, ему исполнилось 80 лет.

Сегодня в честь его юбилея в филармонии состоится концерт «Лишь песня, как жизнь бесконечна».

Также 7 апреля поздравления принимают глава Камбарского района Александр Поддубский, руководители Ленинского и Устиновского районов Ижевска Александр Ожмегов и Игорь Утробин. Корреспонденты информагентства «Сусанин» присоединяются к поздравлениям и желают всем профессиональных успехов, счастья в личной жизни и крепкого здоровья.