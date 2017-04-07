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      Юбилей отмечает экс-руководитель ансамбля «Италмас» Анатолий Мамонтов

      09:32, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:32, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      193
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#Мамонтов\n#Италмас\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      193
      0

      Сегодня ему исполнилось 80 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения отмечает почетный гражданин Удмуртии, бывший руководитель ансамбля «Италмас» Анатолий Мамонтов. В пятницу, 7 апреля, ему исполнилось 80 лет.

      Сегодня в честь его юбилея в филармонии состоится концерт «Лишь песня, как жизнь бесконечна».

      Также 7 апреля поздравления принимают глава Камбарского района Александр Поддубский, руководители Ленинского и Устиновского районов Ижевска Александр Ожмегов и Игорь Утробин. Корреспонденты информагентства «Сусанин» присоединяются к поздравлениям и желают всем профессиональных успехов, счастья в личной жизни и крепкого здоровья.

      09:32, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      193
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#Мамонтов\n#Италмас\n#праздники
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