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      В Удмуртии 20 человек пропали без вести в Удмуртии с начала года

      09:00, 07 апреля, 2017
      09:00, 07 апреля, 2017
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      #Ижевск\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
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      Всего с 1 января разыскивались 418 пропавших жителей республики.

      Ижевск. В Удмуртии 20 человек пропали без вести и объявлены в розыск в Удмуртии с начала года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, всего с 1 января разыскивались 418 пропавших жителей республики.

      В надзорном органе также рассказали, что в результате поисков удалось найти 16 пропавших человек.

      Специалисты отмечают, что одной из основных составляющих эффективности розыска является своевременность подачи заявления в полицию родственниками пропавшего.

      Так, 2 апреля в полицию обратилась жительница Воткинска с заявлением о пропаже 13-летней дочери. В итоге девочку обнаружили уже через несколько часов. 

      09:00, 07 апреля, 2017
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      #Ижевск\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#Удмуртия
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