В Удмуртии 20 человек пропали без вести в Удмуртии с начала года

Всего с 1 января разыскивались 418 пропавших жителей республики.
Ижевск. В Удмуртии 20 человек пропали без вести и объявлены в розыск в Удмуртии с начала года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, всего с 1 января разыскивались 418 пропавших жителей республики.
В надзорном органе также рассказали, что в результате поисков удалось найти 16 пропавших человек.
Специалисты отмечают, что одной из основных составляющих эффективности розыска является своевременность подачи заявления в полицию родственниками пропавшего.
Так, 2 апреля в полицию обратилась жительница Воткинска с заявлением о пропаже 13-летней дочери. В итоге девочку обнаружили уже через несколько часов.