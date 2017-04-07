В Удмуртии 20 человек пропали без вести в Удмуртии с начала года

Всего с 1 января разыскивались 418 пропавших жителей республики.

Ижевск. В Удмуртии 20 человек пропали без вести и объявлены в розыск в Удмуртии с начала года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, всего с 1 января разыскивались 418 пропавших жителей республики.

В надзорном органе также рассказали, что в результате поисков удалось найти 16 пропавших человек.

Специалисты отмечают, что одной из основных составляющих эффективности розыска является своевременность подачи заявления в полицию родственниками пропавшего.

Так, 2 апреля в полицию обратилась жительница Воткинска с заявлением о пропаже 13-летней дочери. В итоге девочку обнаружили уже через несколько часов.