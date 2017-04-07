Знаки Удмуртии: Благовещение и начало посевных работ

Народные приметы на пятницу, 7 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Православные жители Удмуртии в пятницу, 7 апреля, празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего.

Как пишет Astromeridian, считалось, что работать на Благовещение нельзя. Говорили: «В это день птица гнездо не вьет, а девица косу не плетет».

Наши предки считали, что в этот день точно так же, как и на Пасху, грешников в Аду не мучают. Была распространена традиция 7 апреля вывозить бедных престарелых людей на улицу, чтобы собрать для них милостыню. Кстати, была распространена примета о том, что, если вор на Благовещение что-то украдет, то весь год для него удачным будет. Поэтому, люди старались быть бдительными.

Славяне также полагали, что если птица 7 апреля проспит рассвет, то летать не сможет – так что, люди старались тоже встать пораньше и отправиться в храм для того чтобы помолиться Богородице. В этот день существовала традиция выпускать птиц из неволи – их выкупали у ловцов пернатых, которые этим промышляли.

Старики, в свою очередь, часто пережигали соль, считая, что она после этого приобретет чудодейственные свойства. Также выпекали «бяшки» - булочки в форме овечек, которые использовали для корма больного скота. Туда добавляли немного пережженной соли.

После 7 апреля можно было приступать к посевным работам. Крестьяне освящали семена, просфоры. Для них это было особенное время, которое обещало рост посевов и последующий богатый урожай. Высаживали морковь и свеклу, когда зацветала осина. 7 апреля в подпол с наступлением темноты выносили капустный кочан, который был сорван с грядки осенью. Укладывали его в удобное место и на следующий день искали внутри него морозоустойчивые семена для высадки.

Народные приметы на 7 апреля:

1. Гроза началась – будет теплое лето и хороший урожай орехов.

2. На Благовещение сыро – грибного лета жди.

3. На крышах лежит снег – значит, он пролежит на полях до Юрьева дня (6 мая).

4. Солнечное и безоблачное небо – летом будут грозы.

5. Какой будет погода днем, такой она будет и к вечеру.