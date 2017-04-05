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      Знаки Удмуртии: уборка в доме и настой мяты от нечисти

      07:30, 05 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      07:30, 05 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      275
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы
      Фото: torange.biz
      275
      0

      Народные приметы на среду, 5 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. В народе считалось, что именно 5 апреля прилетают зяблики. Как пишет Astromeridian, православные Удмуртии в этот день почитают память святого Никона.

      Существовала даже присказка: «На Никонов день Весна прислала зяблика – гонца». Верили 5 апреля в то, что так удастся зазвать птиц к дворам и садам, ведь птицы – вестники весны.

      Кроме того, в народе говорили: «Подземная водичка, отворяем тебе ход вешний». Обходили 5 апреля  все источники и рядом с ними насыпали зернышки, хлебные крошки, семена льна и подсолнуха.

      Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Чтобы выгнать из дома нечисть, 5 апреля использовали настой мяты, которым мыли столы, полы, лавки. Считалось, что выгнать нечистую силу можно, если побелить печь. В это время снег еще местами лежал на земле, а потому, крестьяне не спешили выходить в поле. Они начинали медленно готовиться к полевым работам, проверяли и чинили инвентарь. Высаживали 5 апреля яблони, рябину, красную, черную смородину.

      Народные приметы на 5 апреля:

      1. Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода.

      2. Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

      3. Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето.

      4. Если речная волна идет против течения – ожидай ухудшения погоды и осадков.

      5. Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидай заморозков.

      6. Кошка чихает или кашляет – скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь.

      7. Весной в реке воды не прибыло – примета к тому, что будет жаркое лето без обильных осадков.

      8. Белка из гнезда вышла 5 апреля – вскоре настанет теплая погода.

      9. Если дворовые птицы выщипывают у себя перья – это плохая примета, в доме будет несчастье.

      07:30, 05 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      275
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы
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