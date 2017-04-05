Финал конкурса красоты «Татар Кызы-2017» пройдет в Ижевске 16 апреля

Пользователи соцсети «ВКонтакте» могут отдать голос за понравившуюся участницу.

Ижевск. Удмуртия. Финал традиционного конкурса красоты «Татар Кызы» пройдет в Ижевске 16 апреля. Как сообщают организаторы, за титул победительницы поборются 10 девушек.

Кастинг среди татарских красавиц состоялся еще 4 декабря 2016 года. Желание участвовать в конкурсе выразили более 30 девушек.

Претенденткам, прошедшим в финал, предстоит показать себя в пяти конкурсных программах: рукоделие — создании элементов национального костюма, творческом номере на национальную тему, интеллектуальном и кулинарном этапах и дефиле.

Победительнице конкурса «Татар кызы-2017» в качестве символа красавицы будет вручена корона ручной работы с элементами национального головного убора.

Сейчас в группе «Татар кызы-2017» в социальной сети «ВКонтакте» идет голосование за приз зрительских симпатий.