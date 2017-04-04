Врио главы Удмуртии Александр Бречалов прибыл в Ижевск

Он прилетел в столицу республики на самолете «Москва — Ижевск».

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов прибыл в Ижевск. Как рассказали «Сусанину» пассажиры, летевшие вечерним рейсом, Бречалов прилетел в столицу республики на самолете «Москва — Ижевск».

Воздушное судно приземлилось в аэропорту в 23:10 по местному времени.

Владимир Путин во вторник, 4 апреля, отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева. Своего поста руководитель региона лишился из-за утраты доверия. Причиной к столь кардинальным изменениям послужило задержание Соловьева.

Чиновника в сопровождении силовиков доставили в Москву. Его обвинили в получении взятки в размере 139 млн рублей. В течение дня обыски также прошли в Миндортрансе Удмуртии. Эту информацию подтвердил глава ведомства Виктор Вахромеев.

Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. Бречалов является секретарем Общественной палаты России и сопредседателем центрального штаба ОНФ.

Позднее Басманный суд Москвы поместил Соловьева под арест на 2 месяца.