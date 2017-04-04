В субботу и воскресенье в регионе возможны дожди.

Ижевск. Удмуртия. Потепление придет в Удмуртию к выходным. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +11 градусов по Цельсию.

При этом до среды, 5 апреля, в республике будет прохладно: до -12 градусов по ночам, днем около 0 градусов. По северным районам по ночам ожидается до -14 градусов.

Однако в четверг в Удмуртию придет антициклон, днем воздух прогреется до +7 градусов. В выходные в регионе возможны дожди.