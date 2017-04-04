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      Потепление придет в Удмуртию к выходным

      09:25, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      09:25, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      302
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#весна
      Фото: torange.biz
      302
      0

      В субботу и воскресенье в регионе возможны дожди.

      Ижевск. Удмуртия. Потепление придет в Удмуртию к выходным. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +11 градусов по Цельсию.

      При этом до среды, 5 апреля, в республике будет прохладно: до -12 градусов по ночам, днем около 0 градусов. По северным районам по ночам ожидается до -14 градусов.

      Однако в четверг в Удмуртию придет антициклон, днем воздух прогреется до +7 градусов. В выходные в регионе возможны дожди.

      09:25, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      302
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#весна
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