Новости Удмуртии 2.0: два колеса обозрения и жизнь на газовой трубе

Обзор интересных материалов, опубликованных в Удмуртии накануне.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре вторник, 4 апреля. синоптики обещают сегодня переменную облачность и без осадков, ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -2...+3 градуса Цельсия. На дорогах гололедица. О том, что интересного произошло в Удмуртии накануне, читайте в обзоре информационного агентства «Сусанин».

В этом году в парке Горького в Ижевске будут работать два колеса обозрения, пишут «Известия Удмуртской Республики». Установка нового аттракциона уже началась. Площадка под него находится на 9 метров выше, чем у старого. Старое колесо планируют со временем отремонтировать и перевезти в парк Кирова.

В Летнем саду появится еще один аттракцион – горки «Гусеница». Кроме того, в парке уже наполовину построена аркадная зона «Сказки» На этой неделе начнут собирать «Кошкин дом».

137 частных домовладений в Ягуле расположены непосредственно на трассе газопровода высокого давления «Ижевск-Сокол», сообщает «Удмуртская правда». Такое соседство угрожает безопасности людей. В течение 2014-2016 годов на этом участке произошло 8 порывов, общая стоимость аварийно-восстановительных ремонтных работ составила более 2,5 млн рублей.

На сегодняшний день определены границы существующих газораспределительных сетей, установлена охранная зона газопровода, а у собственников «газовых» участков появился ряд ограничений на использование земли. На этом работы не завершены.

«День.орг» пишет о возможном разливе нефти в Каракулинском районе. По данным издания, инцидент произошел в районе села Вятское. В Управление Росприроднадзора по Удмуртии информация уже поступила. Более подробная информация появится позже.

Помните хоккейный сезон 2014/2015, когда «Ижсталь» взяла серебряные награды ВХЛ? Драка наставника команды Андрея Разина с тренером «ТХК» вошла в топ-10 ледовых битв в истории российского хоккея по версии спортивной редакции издания «Реальное время», сообщает «Ижлайф». Тогда, проигрывая 2:0, «сталевары» вырвали у Твери победу со счетом 3:2.

Драка тренеров ТХК - Ижсталь ПОЛНОСТЬЮ



1100 призывников из Удмуртии этой весной отправятся в армию. Об этом ГТРК «Удмуртия» рассказал военный комиссар республики Александр Комлев. По вступившему 1 января в силу изменению в закон о воинской обязанности, все, кто получает среднее специальное образование на дневном обучении, могут рассчитывать на отсрочку от армии. Касается это тех студентов, кто получает первое образование и при условии, что учреждение, где учится призывник, имеет государственную аккредитацию.

При подготовке обзора использованы материалы: «Известия Удмуртской Республики», «Удмуртская правда», «День.орг», «Ижлайф», ГТРК «Удмуртия».