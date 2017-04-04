Об этом сказал глава региона Александр Соловьев.

Ижевск. В Удмуртии пройдет акция «Уважение», посвященная Дню Победы. Об этом в понедельник, 3 апреля, на аппаратном совещании органов государственной власти заявил руководитель региона Александр Соловьев.

В ходе своего выступления Соловьев обратился к членам правительства Удмуртской Республики, депутатам всех уровней, руководителям муниципальных образований c предложением посетить до Дня Победы на дому участников Великой Отечественной войны, тружеников трудового фронта, узников концлагерей и выразить дань уважения и благодарности этим людям.

«Мы должны дойти до каждого ветерана. Акция «Уважение» - это ещё одна возможность выразить благодарность и уважение всем тем, кто отстоял независимость нашей Родины ради нашего с вами настоящего и будущего», - подчеркнул Александр Соловьев.

Глава Удмуртии также обратился с просьбой к председателю Госсовета Удмуртии и председателю кабинета министров взять на контроль этот вопрос.

«Прошу вас взять на контроль моё поручение. Ни один фронтовик, участник Великой Отечественной войны, проживающий в нашей республике, не должен остаться без внимания. Уверен, каждый из присутствующих руководителей осознаёт – проведение акции имеет огромную значимость в патриотическом воспитании молодёжи и положительно отразится на социальном самочувствии всего населения Удмуртской Республики», - сказал Соловьев.