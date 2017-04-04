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      Знаки Удмуртии: гадания на рассвете и наступление настоящей весны

      07:30, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      07:30, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      46
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы
      Фото: torange.biz
      46
      0

      Народные приметы на вторник, 4 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. В народе 4 апреля называли днем Василия Солнечного, Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. Связано это с тем, что в эти дни наступало долгожданное тело, и устанавливалась хорошая погода, пишет Astromeridian.

      В православной церкви 4 апреля  почитается память мученика Василия, который известен как пресвитер в Анкире Галатийской. В то время активно распространялась арианская ересь, и Василий призвал свою паству придерживаться православия, за что был подвержен мучениям и преследованиям. Когда император Юлиан прибыл в город, то Василий обвинил его в вероотступничестве, а тот, в свою очередь, повелел срезать с живого Василия кожу и избить его. С молитвой он предал душу Богу.

      Именно 4 апреля звенела капель, и наступала самая  настоящая весна. Крестьяне смотрели, куда текут ручьи от капели, чтобы на этом месте не строить домов – считали, что именно там постройку подмоет.

      Крестьяне верили в то, что Василий-капельник помогает сделать холсты чище и крепче. Выносили их на снег и подставляли под лучи весеннего солнца. Также 4 апреля анализировали погодные явления и старались предсказать, какими будут ближайшие дни и месяцы.

      Девушки 4 апреля гадали на рассвете, глядя на солнце. Если оно окружено красным светом – хороший урожай будет. Выпекали калачи, которые символизировали солнце. Были и приметы, за которыми наблюдали.

      Народные приметы на 4 апреля:

      1. Если на небе синие облака – будет теплый дождь.

      2. Снег 4 апреля сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – скорее всего, нужно ждать помех в урожае, он будет небогатым.

      3. Снег на муравейнике сошел с северной стороны – ожидай теплого и долгого лета. Если же снег 4 апреля растаял с южной стороны муравейника – лето будет прохладным.

      07:30, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      46
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы
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