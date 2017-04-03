Прямо из кинотеатра: громкие премьеры ожидают зрителей Интерактивного ТВ «Ростелекома» в Удмуртии в апреле

Каталог «Видеопрокат» пополнится множеством российских и зарубежных фильмов.

Ижевск. Удмуртия. Каталог сервиса «Видеопрокат» Интерактивного ТВ «Ростелекома» в Удмуртии и по всей России пополнится множеством новых российских и зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов в апреле 2017 года. Среди новинок сервиса есть суперпремьеры.

Зрители увидят фильмы «Под покровом ночи», «Защитники», «На пятьдесят оттенков темнее», «Великая стена». Несколько сюрпризов приготовлено и для детской аудитории. В апреле они смогут посмотреть мультфильмы «Балерина» и «Барби: Виртуальный мир», а ближе к концу месяца в список фильмов, доступных для просмотра, добавится один из хитов российского проката – мультфильм «Зверопой».

Евгений Пономарев, исполняющий обязанности директора по работе с массовым сегментом филиала «Ростелеком» в Удмуртской Республике отметил: «Популярность сервиса «Видеопрокат» легко объяснима. Раньше премьеры ассоциировались исключительно с кинотеатрами. Фильмы становились доступными для домашнего просмотра спустя долгое время после их показа в кино. Зрителю часто приходилось ждать по несколько месяцев, прежде чем интересная новинка появится в продаже на DVD или окажется в эфире одного из телеканалов. Сегодня многие из недавних премьер доступны в каталоге Интерактивного ТВ. Можно собраться семьей, с друзьями и организовать кинопросмотр».

Интерактивное ТВ «Ростелекома» доступно во всех районах Удмуртской Республики и включает более 220 цифровых каналов различной тематики, среди которых – киноканалы, музыкальные, познавательные, спортивные, детские, развлекательные, информационные и другие.

Среди абонентов Интерактивного ТВ «Видеопрокат» является наиболее популярным сервисом. Он предоставляет доступ к видеотеке лицензионного контента, которая на сегодня насчитывает более 3000 художественных, документальных фильмов, мультфильмов и телесериалов, в том числе в формате HD. Каталог «Видеопроката» постоянно обновляется. Весь контент для удобства пользователя разделен по жанрам. Перед заказом услуги у абонента есть возможность ознакомиться с кратким описанием фильма и посмотреть трейлер.

Заявку на подключение Интерактивного ТВ можно оставить на сайте компании и по телефону 8-800-100-08-00 или в любом офисе «Ростелекома» в Удмуртской Республике.