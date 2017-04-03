По словам руководителя надзорного органа Марата Исмагилова, ГЖИ направит материалы в Роспотребнадзор.

Ижевск. Удмуртия. В Госжилинспекции Удмуртии прокомментировали случаи с завышенными платежками. По словам руководителя надзорного органа Марата Исмагилова, ГЖИ направит материалы в Роспотребнадзор.

«У нас сейчас напряженная ситуация с платежками в Ижевске. Мы по некорректным платежным документам факты введения в заблуждения и обмана, когда цифры не те в платежках, усматриваем. По этим фактам идут разбирательства. Сегодня проходит рабочая группа, где инспекторы систематизируют нарушения и готовят материалы для направления Роспотребнадзор. И наказания у нас будут, и виновные лица будут привлечены. Мы понимаем, что это пилотный проект, но сегодня права граждан ущемляются. На самом деле, пилотный проект с ошибками вызывает негатив у населения», - сказал журналистам Марат Исмагилов.

По его словам, во всех случаях ГЖИ «доведем вопрос до конца», так как в данном случае «ответственная организация начнет работать тогда, когда ее будут уличать в нарушениях».

«Профилактика и заключается в том, что, если уличил – наказал, дальше у организации теряется стимул нарушать», - сказал Исмагилов.

Руководитель надзорного органа также пояснил, что в данный момент ГЖИ составила 18 административных материалов, из них 14 на ресурсоснабжающую организацию и их агентов. Остальные на управляющие организации.

«Для них это означает административный штраф в размере от 10 тыс. рублей. Штраф может быть за обман и введение в заблуждение. По каждому факту мы выдаем предписание и, если организация их не будет исполнять – руководителей будем дисквалифицировать», - сказал Марат Исмагилов.

По его информации на утро понедельника, 3 апреля, в ГЖИ зарегистрировали 657 обращений по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.