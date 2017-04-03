  • $ 55.96 ↓
  • € 59.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Госжилинспекции Удмуртии прокомментировали случаи с завышенными платежками

      11:40, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:40, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      235
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      235
      0

      По словам руководителя надзорного органа Марата Исмагилова, ГЖИ направит материалы в Роспотребнадзор.

      Ижевск. Удмуртия. В Госжилинспекции Удмуртии прокомментировали случаи с завышенными платежками. По словам руководителя надзорного органа Марата Исмагилова, ГЖИ направит материалы в Роспотребнадзор.

      «У нас сейчас напряженная ситуация с платежками в Ижевске. Мы по некорректным платежным документам факты введения в заблуждения и обмана, когда цифры не те в платежках, усматриваем. По этим фактам идут разбирательства. Сегодня проходит рабочая группа, где инспекторы систематизируют нарушения и готовят материалы для направления Роспотребнадзор. И наказания у нас будут, и виновные лица будут привлечены. Мы понимаем, что это пилотный проект, но сегодня права граждан ущемляются. На самом деле, пилотный проект с ошибками вызывает негатив у населения», - сказал журналистам Марат Исмагилов.

      По его словам, во всех случаях ГЖИ «доведем вопрос до конца», так как в данном случае «ответственная организация начнет работать тогда, когда ее будут уличать в нарушениях».

      «Профилактика и заключается в том, что, если уличил – наказал, дальше у организации теряется стимул нарушать», - сказал Исмагилов.

      Руководитель надзорного органа также пояснил, что в данный момент ГЖИ составила 18 административных материалов, из них 14 на ресурсоснабжающую организацию и их агентов. Остальные на управляющие организации.

      «Для них это означает административный штраф в размере от 10 тыс. рублей. Штраф может быть за обман и введение в заблуждение. По каждому факту мы выдаем предписание и, если организация их не будет исполнять – руководителей будем дисквалифицировать», - сказал Марат Исмагилов.  

      По его информации на утро понедельника, 3 апреля, в ГЖИ зарегистрировали 657 обращений по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.

      Коммунальщики Ижевска рассказали о единых платежках

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-03-31.

      11:40, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      235
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа