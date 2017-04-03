Знаки Удмуртии: баня от лихорадки и последнее катание на санях

Народные приметы на понедельник, 3 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В народе 3 апреля называли днем Кирилл Качальника (Катаника). Обычно на Качальника катались на санях в последний раз, после чего чистили их, высушивали и убирали до следующей зимы, пишет Astromeridian.

Детям говорили: «Хоть ревом вой, хоть криком кричи, а после Катаника санки не получи». У ребят, в свою очередь, начинались с 3 апреля новые забавы и дворовые игры. Крестьяне меняли обувь с валенок на лапти из бересты.

Качались по пашне и просили добрых духов дать урожай чистого зерна в этом году. Считалось, что 3 апреля нельзя смотреть на ночное небо, поскольку, если увидишь падающую звезду – это сулит несчастья.

Считалось, что в это время к домам людей снова приближается лихорадка-изманка, которая могла проникнуть туда через грязную колодезную воду. Считалось, что от нее можно защититься с помощью золы и печных углей, поскольку именно они хранили в себе тепло и силу пламени. Иногда даже 3 апреля брали из печи уголь или золу, заворачивали в тряпицу и прикладывали к больному месту. Считали, что лихорадка жара испугается и сбежит из дома.

Существовал еще один неплохой способ борьбы с болезнями. Три дня больного парили в бане, трое суток он должен был говеть, следующие три дня ему требовалось ходить по улице, не покрывая голову. После этого знахарь приносил в избу миску, наполненную водой, добавлял в нее горячий уголь и золу. Все эти вещества больному нужно было лизнуть, после чего выпить заговоренной воды.

Народные приметы на 3 апреля:

1. Гроза 3 апреля – урожайный год будет.

2. Обильное сокодвижение в деревьях березы – лето ненастным будет.

3. Цветет мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее.

4. Комары появились 3 апреля – жди потепления.

5. Синие облака на небе – будет тепло, но дождливо.

6. Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.

7. Синица запела 3 апреля – тепло зазывает.