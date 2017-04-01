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      Госжилинспекция Удмуртии вошла в десятку лучших в стране

      17:41, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      17:41, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      147
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальное хозяйство
      Фото: Пресс-служба Минстроя России
      147
      0

      Рейтинг составили специалисты Минстроя России.

      Ижевск. Удмуртия. Госжилинспекция Удмуртии вошла в десятку лучших в стране. Рейтинг на основании показателей эффективности работы составил Минстрой России, сообщает пресс-служба ведомства.

      В топ-10 также вошли Липецкая, Кемеровская, Московская, Калужская, Тверская, Пензенская области, Санкт Петербург, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Отстающими по показателям признали Астраханскую и Иркутскую области, Республику Ингушетию, Республику Тыву, Северную Осетию.

      «Ведомство планирует сделать подобный рейтинг ежегодным, по его итогам Минстрой России будет рекомендовать главам регионов принятие кадровых решений в отношении глав Госжилинспекций, занявших 10 последних мест», - отмечается в сообщении.

      17:41, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      147
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальное хозяйство
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