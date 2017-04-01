Рейтинг составили специалисты Минстроя России.

Ижевск. Удмуртия. Госжилинспекция Удмуртии вошла в десятку лучших в стране. Рейтинг на основании показателей эффективности работы составил Минстрой России, сообщает пресс-служба ведомства.

В топ-10 также вошли Липецкая, Кемеровская, Московская, Калужская, Тверская, Пензенская области, Санкт Петербург, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Отстающими по показателям признали Астраханскую и Иркутскую области, Республику Ингушетию, Республику Тыву, Северную Осетию.

«Ведомство планирует сделать подобный рейтинг ежегодным, по его итогам Минстрой России будет рекомендовать главам регионов принятие кадровых решений в отношении глав Госжилинспекций, занявших 10 последних мест», - отмечается в сообщении.