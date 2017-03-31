Удобство сервиса особо оценят те, кто подключит «Автоплатеж ЖКХ» в преддверии дачного сезона и летних отпусков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала акция Сбербанка «Год без хлопот!». Чтобы получить возможность выиграть приз нужно до 30 апреля подключить услугу Сбербанка «Автоплатеж ЖКХ» для оплаты услуг ЖКХ, включая фиксированную телефонию, интернет и ТВ, и совершить платеж с помощью «Автоплатежа ЖКХ» хотя бы один раз в период проведения акции на сумму не менее 1000 рублей.

Зарегистрироваться в качестве участника акции можно, заполнив регистрационную форму на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас».

Услуга «Автоплатеж ЖКХ» подключается бесплатно, платежи клиентов осуществляются без комиссии, либо с минимальным тарифом, в зависимости от наличия договорных отношений с поставщиком услуг.

Клиент может подключить «Автоплатеж ЖКХ» самостоятельно в личном кабинете «Сбербанк Онлайн», через устройства самообслуживания или в отделении банка. За день до установленной даты Сбербанк направляет SMS-уведомление с указанием данных о планируемом платеже. Клиент поверяет все параметры платежа и имеет возможность его отмены путем отправки ответной СМС. В установленную клиентом дату Сбербанк осуществляет платеж, по факту совершения которого клиенту направляется SMS-уведомление о совершении платежа. Чек, подтверждающий факт оплаты, можно распечатать в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка.

«Услуга «Автоплатеж ЖКХ» уже сейчас помогает тысячам наших клиентов экономить время на проведении регулярных платежей. Удобство сервиса особо оценят те, кто подключит «Автоплатеж ЖКХ» в преддверии дачного сезона и летних отпусков. Вы будете всегда уверены, что все счета оплачены в срок», - подчеркивает начальник управления платежных сервисов Удмуртского отделения Сбербанка Станислав Безруких.