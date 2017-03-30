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      Юбилей празднует глава Селтинского района Василий Протопопов

      09:51, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      09:51, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      149
      0
      #Ижевск\n#Селты\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      149
      0

      Ему исполнилось 55 лет.

      Селты. Удмуртия. День рождения празднует глава Селтинского района Удмуртии Василий Протопопов. В четверг, 30 марта, ему исполнилось 55 лет.

      Также сегодня поздравления принимают исполнительный директор ООО «Глазовский завод «Химмаш» Александр Лушников и начальник управления ЗАГС в Ижевске Валентина Утробина.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам всяческих успехов на жизненном пути, счастья в семейной жизни и крепкого здоровья.

      09:51, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      149
      0
      #Ижевск\n#Селты\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
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