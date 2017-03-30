Юбилей празднует глава Селтинского района Василий Протопопов

Ему исполнилось 55 лет.

Селты. Удмуртия. День рождения празднует глава Селтинского района Удмуртии Василий Протопопов. В четверг, 30 марта, ему исполнилось 55 лет.

Также сегодня поздравления принимают исполнительный директор ООО «Глазовский завод «Химмаш» Александр Лушников и начальник управления ЗАГС в Ижевске Валентина Утробина.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам всяческих успехов на жизненном пути, счастья в семейной жизни и крепкого здоровья.