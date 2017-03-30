Знаки Удмуртии: сбор березовых почек и половодье

Народные приметы на четверг, 30 марта.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в четверг, 30 марта, почитают память святого Алексия. Как пишет Astromeridian, он родился в обеспеченной семье, и все пророчили ему богатую и беззаботную жизнь.

Однако Алексий в определенный момент, уверовав в Бога, решил посвятить себя служению Всевышнему. За день до свадьбы он сбежал из дома и долгие годы провел в трудах, молитвах, добрых делах, питаясь только лишь подаянием. Спустя некоторое время он вернулся домой и жил там в чулане, поскольку родители его не узнали и все годы продолжали оплакивать своего сына.

В народе говорили30 марта: «Алексий – с гор потоки». Известно, что в это день обычно талая вода течет в реки с гор, и в некоторых районах даже могут наступить половодье. Весеннее тепло все ближе, и со дня на день начнутся полевые работы.

Обычно именно в это время крестьяне доставали телеги, выносили картофель для проращивания, проверяли ульи. Рыба 30 марта уже подходит к поверхности воды, и многие выходили на рыбалку. Работать старались только утром, а к вечеру собирались за столом всей семьей, чтобы проводить зиму. Часто ходили в гости к теще. Принято было 30 марта пить медово-березовый взвар. Почитали березу, которая для крестьян была символом чистоты и мира. Также считалось, что березовые почки, собранные в этот день, обладают целебной силой.

Народные приметы на 30 марта:

1. Тепло на Алексея – год будет урожайным.

2. Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

3. Много талой воды – будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.

4. Нельзя в сани в этот день садиться, поскольку желания и мечты мимо пройдут, не сбудутся.

5. Скворцов нет – будет ненастная погода.

6. Маленькие ручейки текут 30 марта – скотине не будет хватать корма, и сенокос в этом году будет не слишком удачным.

7. Прилетели трясогузки – жди половодья.

8. Гуси летят высоко – ожидай снегопада.

9. Если пряжу в этот день положить в открытый водоем, то она будет прочной и белой.

10. На орешнике сережки появились – значит, зиме конец, можно садить редиску, цветы.

11. Если сплести 30 марта сеть и отправиться с ней на рыбалку, то весь год рыба хорошо ловиться будет.

12. После Алексия, по приметам, можно ячмень сеять.

13. Если Алексию 30 марта помолиться, то много меда будет.

14. Если 30 марта выпадает на понедельник, то в этот день нельзя в дорогу собираться – это к неудаче.

15. На Алексия охота будет удачной.