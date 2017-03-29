Специалисты филиала «Удмуртэнерго» присоединяют к сетям объекты малого и среднего бизнеса

С начала 2017 года специалистами филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» были подключены к сетям компании коровник на 400 голов в деревне Уе-Докья Вавожского района, зерносклад и хлебопекарня в деревне Старая Монья Малопургинского района.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты филиала «Удмуртэнерго» начали присоединять к сетям объекты малого и среднего бизнеса. С начала 2017 года специалистами филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» были подключены к сетям компании коровник на 400 голов в деревне Уе-Докья Вавожского района, зерносклад и хлебопекарня в деревне Старая Монья Малопургинского района.

Напомним, что в 2016 году энергетики подключили 163 объекта малого и среднего бизнеса общей мощностью 10,097 МВт. Среди них предприятия сельскохозяйственного назначения: фермерские и подсобные хозяйства, молочный комплекс на 600 голов в деревне Нижние Юри Малопургинского района, тепличные комплексы в деревне Новые Мартьяны Завьяловского района, овощехранилище селе Бабино и другие.

«Сегодня законодательство предусматривает для малого бизнеса определенные льготы в части технологического присоединения к электрическим сетям. Уменьшаются сроки технологического присоединения, число необходимых визитов в компанию, у потребителей появилась возможность присоединения в день контрольного осмотра с получением необходимой документации, - рассказывает заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Удмуртэнерго» Иван Лушников. – В 2017 году мы продолжим реализацию мероприятий «дорожной карты» по повышению доступности электроэнергетической инфраструктуры».

Направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно в Личном кабинете на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Также заявку можно подать и через единый интернет-портал ПАО «Россети» по технологическому присоединению Портал-тп.рф.

Центр обслуживания потребителей в г. Ижевске (ул. Советская, 30) работает с посетителями по графику: понедельник – среда с 08-00 до 17-00 (без перерыва) – по всем вопросам, среда - пятница - с 8-00 до 17-00 (без перерыва) - выдача готовых документов, интерактивное заочное обслуживание (почта, телефон, интернет). Суббота и воскресенье - выходные дни.