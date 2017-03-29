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      Журналист информагентства «Сусанин» победила в конкурсе управления ФСИН по Удмуртии

      14:11, 29 марта, 2017
      Григорий Глухов
      14:11, 29 марта, 2017
      Григорий Глухов
      166
      0
      #ФСИН\n#конкурс\n#журналисты\n#Победа\n#Удмуртия\n#УФСИН
      Фото: susanin.news
      166
      0

      Очерк Яны Шамаевой о том, как устроена школа в тюрьме, признали лучшим интернет-материалом.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» Яна Шамаева победила в конкурсе удмуртского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) «На страже порядка». Очерк Яны о том, как устроена школа в тюрьме, стал лучшим интернет-материалом.

      Работа Яны Шамаевой «Школа строго режима» победила в первом этапе смотра-конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы.

      «Работать над материалом было не только интересно, но и сложно, потому что это не просто заключенные, но еще и дети, подростки. И у каждого из них за спиной своя печальная история. Радостно, что многие из них хотят вернуться после колонии к нормальной жизни, а получится это у них или нет – покажет время», - рассказала Яна. 

      Школа общего режима

      14:11, 29 марта, 2017
      Григорий Глухов
      166
      0
      #ФСИН\n#конкурс\n#журналисты\n#Победа\n#Удмуртия\n#УФСИН
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