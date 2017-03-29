Главред информагентства «Сусанин» стал «Человеком города» 2016

Григорий Глухов победил в номинации «информационная среда».





Ижевск. Удмуртия. Главный редактор информационного агентства «Сусанин» Григорий Глухов стал победителем премии «Человек города 2016» в номинации «Информационная среда». Церемония награждения лауреатов конкурса прошла на сцене Театра оперы и балеты Удмуртии.

Независимая общественная премия «Человек города» проводится в Ижевске ежегодно. В этом году конкурс проходил в 14-ти номинациях:

1.«Гражданская инициатива»

2.«Просвещение и наука»

3.«Культура и туризм»

4.«Здравоохранение»

5.«Экономика и бизнес»

6.«Физическая культура и спорт»

7.«Благотворительность»

8.«Информационная среда»

9.«Защита и безопасность»

10.«Промышленность и производство»

11.«Выбор Города»

12.«Молодые лидеры»

13.«Особые заслуги перед городом»

14. «Память Города»

Претендентов на участие выдвигали сами ижевчане и члены экспертного совета премии. Промо-кампания «Человека города» длилась в течение трех месяцев, после чего экспертный совет определил победителей в каждой номинации.

«Мне кажется, что это очень важная премия. Она позволяет ижевчанам узнать, какие замечательные, удивительные и смелые люди живут рядом с ними. Приятно, что победителями стали не только медийные люди, но и полицейские, заводчане, спортсмены, врачи, учителя. Своим трудом они ежедневно меняют наш город к лучшему», - сказал Григорий Глухов.

В этом году организаторы конкурса представили две номинации: «Память города» и «Особые заслуги перед городом». Первую вручили дочери бывшего ректора Удмуртского государственного университета Виталия Журавлева, ушедшего из жизни в январе 2007 года. Особые заслуги перед Ижевском экспертная комиссия «Человека города» отметила за бывшим руководителем УССТ №6 Александром Курбатовым. Награду заслуженному строителю России и Удмуртии вручил глава города Юрий Тюрин.

«Это люди, которые формируют по-настоящему организационно-творческую элиту нашего города. И конечно же очень приятно номинантов <…> поздравить, чтобы горожане видели – вот он пример, здесь рядом, не там, где-то, звезды, а наши местные люди, которые много делают для нашего города», - сказал Тюрин.

Поздравил победителей премии «Человек города 2016» и председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

Четвёртый раз в Ижевске проходит премия "Человек города". Все её номинанты замечательные люди, ежедневно своими поступками меняющие город к лучшему , преданные своему делу, дарящие добро всем окружающим. Горд за Ижевск и горожан! Поздравляю всех участников и организаторов этого яркого городского события!