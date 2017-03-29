Двое жителей Камбарки вытащили старушку из горящего дома

Пожилая женщина не могла самостоятельно выбраться из дома, надышалась дымом.

Камбарка. Удмуртия. Двое жителей Камбарки спасли из полыхающего дома старушку. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, пожар произошел вечером 7 марта на улице Ленина.

Горящее строение заметил сосед Дмитрий Ширкин, вышедший накормить собак. «Слышу, лай стоит – поглядел, а там зарево, все уже горит. Оделся, добежал до того участка - а там никого нет. Чтобы вызвать МЧС, остановил проезжавший мимо автомобиль. Водитель – Сергей Килин – позвонил со своего телефона. Было видно, что пламя целиком охватило баню и уже перешло на крышу дома», - рассказал он.

На помощь пришел еще один сосед. Мужчины выломали дверь, однако огонь перекрыл проход по коридору. Тогда они стали стучать в окна, чтобы понять, есть ли кто-то внутри, и заметили пожилую женщину.

«Мы сломали стекла на веранде, в руки попало какое-то бревно, которым выбили рамы. Дмитрий залез внутрь, в дыму отыскал хозяйку и через выбитое окно помог ей выбраться – а там я ее «принял». У меня даже футболка подплавилась – пламя было совсем близко», - говорит Роман. «Бабушка сама вызвать спасателей не смогла бы, надышалась дыма уже, волосы слегка обгорели... Я ее в дыму, можно сказать, наощупь нашел, она даже встать не могла. Мы потом ее унесли на руках, спросили, нет ли кого-то еще дома, она ответила, что была одна» - добавил Дмитрий.

После этого добровольцы помогали подоспевшим на место происшествия пожарным. «Дима собак побежал отвязывать, я рукава разматывать, у меня супруга Ольга воду носила… Было страшно, что огонь может дальше перекинуться, постройки очень близко находятся, пожар мог и до соседней улицы дойти» - сказал Роман.