Новости Удмуртии 2.0: ожидание сезона клещей и обещание расплатиться со строителями

Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре среда, 29 марта. Синоптики обещают снег, в том числе мокрый, северный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит -3...+2 градуса Цельсия. На дорогах гололедица, накат. Похоже, весна затерялась по пути в «родниковый край». Информагентство «Сусанин» предлагает обзор наиболее интересных новостей, опубликованных в Удмуртии накануне.

Вместе с весной в Удмуртию придут и клещи. Как пишут «Известия Удмуртского Республики», в прошлом году первый укус зарегистрировали 13 апреля, а всего за сезон к медикам обратились почти 11 тыс. человек. Наибольший показатель присасывания клещей зафиксирован на территориях: Дебесского, Кезского, Красногорского, Селтинского, Шарканского, Юкаменсого, Як-Бодьинского районов и в Можге.

«Ижлайф» пошел в библиотеку. Издание убедилось, что в ижевских хранилищах знаний есть не только классика, но и книжные новинки и бестселлеры. По информации портала, горожане берут в библиотеках «Дом странных детей», «Голос монстра», «Цветы на чердаке», «Дом, в котором…», «Сто лет одиночества».

На сайте перед весенним призывом опубликовано интервью с военным комиссаром Удмуртии Александром Комлевым. Он рассказал, что из-за особенности службы военного, младший сын в свое время сменил 8 школ. Приехав в Ижевск в 2000 году сибиряк Комлев удивился, увидев в центре города сугробы выше человеческого роста. Военком поделился, как изменилась служба в армии. «Армейская служба сейчас совсем не та, что раньше. Как-то я даже сравнил ее с курортом. Так, например, солдаты могут звонить родным, спать час после обеда, ходить в увольнения в выходные и праздничные дни, их обеспечивают одеждой и спортивной формой, в казармах они живут в кубриках всего по 3-4 человека. Кроме того, значительно улучшилось качество питания. Большинство во время службы набирают вес», - сообщил Александр Комлев. Он также рассказал, что некоторые проводят лазерную коррекцию зрения, чтобы попасть в ряды вооруженных сил России.

Удмуртия планирует летом рассчитаться со строителями за юбилей Чайковского, пишет «Комсомольская правда». Речь идет о долге в 700 млн рублей перед ФГУП ГУССТ №8. Организация реконструировала ряд объектов к 175-летнию композитора, например, Театр оперы и балета в Ижевске, ДК «Юбилейный» и усадьбу Чайковского в Воткинске.

В Ижевске продолжаются публичные слушания по вопросу строительства мини-АЗС. На этот раз обсуждение прошло в Октябрьском районе, сообщает «День.орг». В отличие от других районов, здесь все прошло тихо – заправка должна расположиться на пустыре, в 70 метрах от ближайшего дома. Поэтому жителей такое потенциальное соседство не беспокоит.

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Накануне в Ижевске прошел творческий вечер Захара Прилепина. Информагентство «Сусанин» провело прямую трансляцию.



LIVE: Захар Прилепин проводит творческую встречу с читателями в Ижевске Российский писатель Захар Прилепин проведет творческую встречу с читателями в Ижевске в зале Удмуртской государственной филармонии. Мероприятие посвящено выходу очередной книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы".

При подготовке обзора использованы материалы: «Известия Удмуртской Республики», «Ижлайф», «Комсомольская правда», «День.орг».