Мероприятие прошло во вторник, 28 марта, в Удмуртской госфилармонии.

Ижевск. Информагентство «Сусанин» показало в прямом эфире творческий вечер писателя Захара Прилепина. Мероприятие прошло в Удмуртской государственной филармонии.

LIVE: Захар Прилепин проводит творческую встречу с читателями в Ижевске Российский писатель Захар Прилепин проведет творческую встречу с читателями в Ижевске в зале Удмуртской государственной филармонии. Мероприятие посвящено выходу очередной книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы".

Прилепин является автором книг «Патологии», «Санькя», «Грех», «Чёрная обезьяна», «Обитель», «Непохожие поэты», «Семь жизней», «Всё, что должно разрешиться… Хроника идущей Войны», и совсем новой - «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы» и многих публицистических, литературоведческих, биографических статей и исследований.

Его произведения переведены на 20 с лишним языков, по ним ставят спектакли и снимают фильмы. Также он является ведущим авторских программ на телеканалах РЕН ТВ («СОЛЬ» и «Царьград», «Чай с Захаром»), шеф-редактором сайта «Свободная пресса», советником главы ДНР и организатор сбора и доставки гуманитарной помощи жителям Донбасса.