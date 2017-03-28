В «Удмуртских коммунальных системах» рассказали о подготовке города к следующему отопительному периоду

По словам директора компании Ярослава Балобанова, работа будет построена по трем основным направлениям.

Ижевск. В «Удмуртских коммунальных системах» рассказали о подготовке города к следующему отопительному сезону. По словам директора компании Ярослава Балобанова, работа будет вестись по трем основным направлениям.

Сюда входят программы техперевооружения и реконструкции сетей, программа капитального и текущего ремонта. Второе направление – это гидравлические испытания. Третья составляющая подготовки – тепловые испытания.

«Программа ремонтов насыщенная – мы планируем реконструировать 37 км тепловых сетей. Завтра мы этот план презентуем на Общественном совете ЖКХ. Мы собираемся менять участки целыми кусками – от ЦТП до последнего крайнего дома, чтобы создать комплексную систему нового оборудования, причем в эту программу попадут не только тепловые сети и сети ГВС, но и центральные тепловые пункты (ЦТП)», - рассказал журналистам Ярослав Балобанов.

Отметим, что в Устиновском районе протяженность сетей, попадающих в программу техперевооружения и реконструкции, составит более 10 км, в Индустриальном - более 8,5 км, в Октябрьском - 7,3 км, Первомайском - 5,3 км, Ленинском – 1,5 км.

Помимо этого, в 12 тепловых пунктах Ижевска проведут полную реконструкцию и замену основного оборудования, в 58 ЦТП – частичную замену.

Также УКС намерены провести автоматизацию семи газовых котельных и технологически перевооружить угольные котельные на газ. «И что касается этих планов, они будут реализованы из нетарифных источников, которые мы хотим привлечь из соответствующих фондов компании», - сказал Балобанов.

В проведении гидравлических испытаний сетей будут нововведения. «По организации все будет традиционно. Мы, как и раньше, разобьем магистральные сети на 31 участок, в первую очередь, для удобства жителей, чтобы при испытаниях в одном районе, те, кто находится в другом, спокойно жили с ресурсом», - отметил Балобанов. Но уточнил, что изменится техническая часть – испытания будут проводиться с большим давлением, чем обычно (вместо 1,25 рабочего давления будут использовать 1,3).

«Мы делаем это для того, чтобы как можно больше дефектов выявить в межотопительный период и соответственно зиму проходить, по возможности, без аварий», - пояснил руководитель УКС.

Кроме этого, около 300 точек для испытаний будет на квартальных сетях. В этом случае УКС также возьмут на себя дополнительные обязательства, проведя испытания с повышенным давлением.

Гидравлические испытания начнутся после окончания отопительного периода. А до этого на сетях предстоят еще и тепловые испытания. Эта процедура касается магистральных трубопроводов и запланирована в период с 15 по 30 апреля.

«Непосредственно тепловое воздействие на систему теплоснабжения длится не более 2 часов. Самое сложное в этой процедуре – повышение температуры в системе в течение суток на значительные деления, до 120-125 градусов. Но это поможет нам выявить слабые места на компенсирующем оборудовании, а также те участки, которые особенно износились за отопительный период», - подчеркнул директор УКС.

Балобанов также добавил, что накануне таких мероприятий компания будет уведомлять жителей по всем возможным информационным каналам о мерах предосторожности вблизи теплосетей.