УКС сократили количество порывов на ижевских сетях отопления на 20 процентов

Об этом рассказал директор компании Ярослав Балобанов.

Ижевск. Удмуртия. «Удмуртские коммунальные системы» сократили количество порывов на сетях отопления на 20 процентов. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал директор компании Ярослав Балобанов.

«Мы в прошлом году провели сложный технологический расчет. В итоге выбрали для реконструкции самые-самые сложные участки с точки зрения износа. В прошлом году подобрали сети, на которых было более 10 порывов на километр. В итоге количество порывов в межотопительный период на системе отопления сократилось на 80 штук. Мы смогли правильно освоить и распределить средства, сократив тем самым количество порывов на сетях отопления на 20 процентов. Сейчас в список попали те сети, на которых количество порывов больше чем 7 на километр», - рассказал руководитель коммунальной компании.

По его словам, «отбор сетей для ремонта был очень серьезный». Специалисты оценивали физический износ, наличие или отсутствие изоляции и потери на сетях.

«Возможно участки будут меняться, но это все с согласия антимомнопольных органов и концедентом – именно такая процедура предусмотрена. Вторая часть объектов, которая попала под реконструкцию, согласована городом, с управлением ЖКХ. Мы уже все проекты кроме двух передадим на подряд», - уточнил Ярослав Балобанов.

Напомним, что ранее коммунальщики прокомментировали случаи, когда жителям пришли квитанции с повышенными платежами.