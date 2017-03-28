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      УКС сократили количество порывов на ижевских сетях отопления на 20 процентов

      14:15, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      14:15, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
      144
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      Об этом рассказал директор компании Ярослав Балобанов.

      Ижевск. Удмуртия. «Удмуртские коммунальные системы» сократили количество порывов на сетях отопления на 20 процентов. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал директор компании Ярослав Балобанов.

      «Мы в прошлом году провели сложный технологический расчет. В итоге выбрали для реконструкции самые-самые сложные участки с точки зрения износа. В прошлом году подобрали сети, на которых было более 10 порывов на километр. В итоге количество порывов в межотопительный период на системе отопления сократилось на 80 штук. Мы смогли правильно освоить и распределить средства, сократив тем самым количество порывов на сетях отопления на 20 процентов. Сейчас в список попали те сети, на которых количество порывов больше чем 7 на километр», - рассказал руководитель коммунальной компании.

      По его словам, «отбор сетей для ремонта был очень серьезный». Специалисты оценивали физический износ, наличие или отсутствие изоляции и потери на сетях.

      «Возможно участки будут меняться, но это все с согласия антимомнопольных органов и концедентом – именно такая процедура предусмотрена. Вторая часть объектов, которая попала под реконструкцию, согласована городом, с управлением ЖКХ. Мы уже все проекты кроме двух передадим на подряд», - уточнил Ярослав Балобанов.

      Напомним, что ранее коммунальщики прокомментировали случаи, когда жителям пришли квитанции с повышенными платежами.

      14:15, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
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