Соревнования между сотрудниками УФСБ России нескольких регионов прошли в Глазове

Борьба развернулась в лыжных гонках, плавании, шахматах, стрельбе из пистолета и волейболу.

Глазов. Удмуртия. В Глазове прошла традиционная матчевая встреча по спорту «Глазовская звезда» среди сотрудников управлений ФСБ России по Удмуртии, Татарстану, Башкирии, Кировской области и Пермскому краю. Соревнования, посвященные 100-летию образования органов федеральной службы безопасности, состоялись 24 и 25 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Борьба развернулась в пяти видах спорта: лыжным гонкам, плаванию, шахматам, стрельбе из пистолета Макарова и волейболу. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан, серебро – у представителей Удмуртии, бронза досталась команде из Кировской области.