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      Соревнования между сотрудниками УФСБ России нескольких регионов прошли в Глазове

      08:00, 28 марта, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 28 марта, 2017
      Яна Шамаева
      165
      0
      #спорт\n#ФСБ\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#соревнования
      Фото: управление ФСБ России по Удмуртии
      165
      0

      Борьба развернулась в лыжных гонках, плавании, шахматах, стрельбе из пистолета и волейболу.

      Глазов. Удмуртия. В Глазове прошла традиционная матчевая встреча по спорту «Глазовская звезда» среди сотрудников управлений ФСБ России по Удмуртии, Татарстану, Башкирии, Кировской области и Пермскому краю. Соревнования, посвященные 100-летию образования органов федеральной службы безопасности, состоялись 24 и 25 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

      Борьба развернулась в пяти видах спорта: лыжным гонкам, плаванию, шахматам, стрельбе из пистолета Макарова и волейболу. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан, серебро – у представителей Удмуртии, бронза досталась команде из Кировской области.

      08:00, 28 марта, 2017
      Яна Шамаева
      165
      0
      #спорт\n#ФСБ\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#соревнования
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