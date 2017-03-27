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      Школьники Удмуртии будут состязаться в знании Корана

      10:22, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      10:22, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #дети\n#общество\n#религия\n#Удмуртия
      Фото: wikimedia.org
      170
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      В конкурсе в 2017 году предусмотрены две номинации.

      Ижевск. Удмуртия. Школьники в Удмуртской Республике будут состязаться в знании Корана. Как сообщает пресс-служба регионального духовного управление мусульман Удмуртии, в конкурсе примут участие дети в возрасте до 16 лет.

      «В этом году конкурс, иншааллах, пройдет в следующих номинациях: «Любимая сура» и «Мое богатство», - отмечается в сообщении.

      В первой номинации участники будут сами будут выбирать, какую из 114 сур (глав) Корана прочитать. Кроме того, жюри проверит знание ребенком правил таджвида.

      Дети, выучившие более двух джузов (каждый джуз – примерно 1/30 часть Корана), будут бороться за призы в номинации «Мое богатство». 

      10:22, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #дети\n#общество\n#религия\n#Удмуртия
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