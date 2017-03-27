Школьники Удмуртии будут состязаться в знании Корана

В конкурсе в 2017 году предусмотрены две номинации.

Ижевск. Удмуртия. Школьники в Удмуртской Республике будут состязаться в знании Корана. Как сообщает пресс-служба регионального духовного управление мусульман Удмуртии, в конкурсе примут участие дети в возрасте до 16 лет.

«В этом году конкурс, иншааллах, пройдет в следующих номинациях: «Любимая сура» и «Мое богатство», - отмечается в сообщении.

В первой номинации участники будут сами будут выбирать, какую из 114 сур (глав) Корана прочитать. Кроме того, жюри проверит знание ребенком правил таджвида.

Дети, выучившие более двух джузов (каждый джуз – примерно 1/30 часть Корана), будут бороться за призы в номинации «Мое богатство».