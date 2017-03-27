Несанкционированную свалку нашли в Вавожском районе

Площадь участка с мусором составила 0,43 га.

Вавож. Удмуртия. Несанкционированную свалку обнаружили в селе Тыловыл-Пельга в Вавожском районе. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии, площадь засоренного участка составила 0,43 га.

Участок, на котором образовалась свалка, расположен в 300 м южнее села. Там были разбросаны древесные остатки, отходы производства и потребления.

В отношение администрации населенного пункта составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП России («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель»). Нарушителю грозит штраф от 400 до 700 тыс. рублей. Администрации выдано предписание об устранении выявленных нарушений.