Повторить акцию планируется в апреле.

Ижевск. Удмуртия. 500 собак и кошек бесплатно привили от бешенства в Ижевске за два дня. Как сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртской Республике, специалисты провели выездную бесплатную профилактическую вакцинацию домашних животных.

Повторить акцию планируется в апреле.

«В течение месяца ветеринарные врачи будут проводить выездные вакцинации животных», - отмечается в сообщении ведомства.

Специалисты считают, что прививать от бешенства следует не только собак и кошек, но и ежей, хорьков и енотов.

Стоит отметить, что по данным пресс-службы Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области, в республике с начала 2017 года зарегистрировали уже 20 случаев бешенства. В 16 случаях заболели дикие животные – лисы, енотовидные собаки и лоси. В марте началась раскладка вакцины против бешенства в лесах. Специалисты разложат 200 тыс. доз вакцины, в апреле в республику поступит еще 200 тыс. доз.