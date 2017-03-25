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      500 собак и кошек бесплатно привили от бешенства в Ижевске

      14:03, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      14:03, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      157
      0
      #здоровье\n#общество\n#ветеринария\n#Ижевск\n#животные
      Фото: Wikimedia Commons
      157
      0

      Повторить акцию планируется в апреле.

      Ижевск. Удмуртия. 500 собак и кошек бесплатно привили от бешенства в Ижевске за два дня. Как сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртской Республике, специалисты провели выездную бесплатную профилактическую вакцинацию домашних животных.

      Повторить акцию планируется в апреле.

      «В течение месяца ветеринарные врачи будут проводить выездные вакцинации животных», - отмечается в сообщении ведомства.

      Специалисты считают, что прививать от бешенства следует не только собак и кошек, но и ежей, хорьков и енотов.

      Стоит отметить, что по данным пресс-службы Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области, в республике с начала 2017 года зарегистрировали уже 20 случаев бешенства. В 16 случаях заболели дикие животные – лисы, енотовидные собаки и лоси. В марте началась раскладка вакцины против бешенства в лесах. Специалисты разложат 200 тыс. доз вакцины, в апреле в республику поступит еще 200 тыс. доз.

      14:03, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      157
      0
      #здоровье\n#общество\n#ветеринария\n#Ижевск\n#животные
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