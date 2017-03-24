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      Председатель Госсовета Удмуртии в феврале потерял одну позицию в федеральном медиарейтинге

      17:25, 24 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      17:25, 24 марта, 2017
      Диана Ворончихина
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      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Владимир Невоструев\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#СМИ Удмуртии
      Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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      За прошлый месяц Владимир Невоструев сместился с 40 места на 41.

      Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев потерял одну позицию в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России. Как сообщает Медиалогия, по итогам февраля он оказался на 41 строчке.

      Лидерами списка по-прежнему остались Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Фарид Мухаметшин (Татарстан).

      Напомним, что по итогам 2016 года Владимир Невоструев поднялся на 12 позиций и занимал 34 строчку

      17:25, 24 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      101
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Владимир Невоструев\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#СМИ Удмуртии
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