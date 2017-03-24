Председатель Госсовета Удмуртии в феврале потерял одну позицию в федеральном медиарейтинге

За прошлый месяц Владимир Невоструев сместился с 40 места на 41.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев потерял одну позицию в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России. Как сообщает Медиалогия, по итогам февраля он оказался на 41 строчке.

Лидерами списка по-прежнему остались Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Фарид Мухаметшин (Татарстан).

Напомним, что по итогам 2016 года Владимир Невоструев поднялся на 12 позиций и занимал 34 строчку.