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      Похитившую ребенка жительницу Можги отправили на лечение к психиатру

      15:40, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      15:40, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      135
      0
      #дети\n#Следственный комитет\n#Можга\n#уголовное дело\n#похищение\n#роддом\n#суд
      Фото: pixabay.com/Vitamin
      135
      0

      19-летняя горожанка вынесла новорожденного из детского отделения местной больницы.

      Можга. Удмуртия. Можгинский районный суд отправил на принудительное психиатрическое лечение 19-летнюю жительницу города, которая в ноябре прошлого года похитила младенца из местной больницы. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

      «С учетом заключения судебной комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, судом вынесено постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении подсудимой», - говорится в сообщении ведомства.

      Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Девушка прошла в соматическое отделение Можгинской районной больницы под видом практикантки и похитила из палаты младенца. Позже она призналась, что хотела оставить ребенка, выдавая его за своего. Пропажу младенца заметили сотрудники лечебного учреждения, которые успели догнать похитительницу. 

      В отношении жительницы Можги возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

      15:40, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      135
      0
      #дети\n#Следственный комитет\n#Можга\n#уголовное дело\n#похищение\n#роддом\n#суд
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