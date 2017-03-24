Похитившую ребенка жительницу Можги отправили на лечение к психиатру

19-летняя горожанка вынесла новорожденного из детского отделения местной больницы.

Можга. Удмуртия. Можгинский районный суд отправил на принудительное психиатрическое лечение 19-летнюю жительницу города, которая в ноябре прошлого года похитила младенца из местной больницы. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

«С учетом заключения судебной комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, судом вынесено постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении подсудимой», - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Девушка прошла в соматическое отделение Можгинской районной больницы под видом практикантки и похитила из палаты младенца. Позже она призналась, что хотела оставить ребенка, выдавая его за своего. Пропажу младенца заметили сотрудники лечебного учреждения, которые успели догнать похитительницу.

В отношении жительницы Можги возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).