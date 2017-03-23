Это связано с увеличением количества автомобилей на дороге республики.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском регионе ГЖД пройдут рейды по профилактике ДТП на железнодорожных переездах. Как сообщает пресс-служба компании, это связано с увеличением количества автомобилей на дороге республики.

«Начинают выезжать те водители, которые не пользовались личным автотранспортом в зимний период. По статистике, в большинстве случаев виновниками дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах сети ОАО «РЖД» являются водители автотранспорта, которые грубо нарушают правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

За 2016 год на полигоне ижевского региона Горьковской железной дороги произошло 4 ДТП, все – на территории Удмуртской Республики, и все – по вине водителей авто.

Отметим, что в 2017 году ДТП на полигоне пока не зарегистрировали.

Наша справка:

На полигоне ижевского региона ГЖД – филиала ОАО «РЖД» расположено 146 железнодорожных переездов, из них на территории Удмуртской Республики – 99.