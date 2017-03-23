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      Написанное кровью обращение получил омбудсмен Удмуртии

      12:17, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      12:17, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      379
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#права человека\n#права
      Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
      379
      0

      Послание написал заключенный.

      Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии получил обращение, написанное кровью. Послание было от заключенного, который жаловался на условия жизни, об этом Вениамин Соломенников сообщил журналистам в четверг, 23 марта.

      «Надо было вам принести, показать, какие обращения к нам приходят. Есть обращения, которые и не прочтешь, такие там каракули. Сидят, через лупу пытаются прочесть. Даже кровью одно письмо написано, веществом похожим на кровь. Сидит товарищ за решеткой. Жалуется на условия жизни. Вот все плохо», - сказал Соломенников.

      Он также уточнил, что за два года его нахождения в должности уполномоченного по правам человека, ни одного обращения на удмуртском языке к нему не поступало.

      12:17, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      379
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#права человека\n#права
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