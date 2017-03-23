Написанное кровью обращение получил омбудсмен Удмуртии

Послание написал заключенный.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии получил обращение, написанное кровью. Послание было от заключенного, который жаловался на условия жизни, об этом Вениамин Соломенников сообщил журналистам в четверг, 23 марта.

«Надо было вам принести, показать, какие обращения к нам приходят. Есть обращения, которые и не прочтешь, такие там каракули. Сидят, через лупу пытаются прочесть. Даже кровью одно письмо написано, веществом похожим на кровь. Сидит товарищ за решеткой. Жалуется на условия жизни. Вот все плохо», - сказал Соломенников.

Он также уточнил, что за два года его нахождения в должности уполномоченного по правам человека, ни одного обращения на удмуртском языке к нему не поступало.