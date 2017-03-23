Знаки Удмуртии: подтопленные дома и погода по птицам

Народные приметы на четверг, 23 марта.
Ижевск. Удмуртия. В народе верили, что с 23 марта начинаются мартовские грозы. Как пишет Astromeridian, считалось, что зима уже окончательно отступила, и начинает пробуждаться природа вокруг.
В это время по утрам по-прежнему бывают заморозки, но они становятся мягкими и непродолжительными.
Православная церковь почитает память Святой Василисы. Известно, что она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василису также поймали и стали вынуждать отречься от Христа. Однако девочка была непреклонна, и ее подвергли избиениям, страшным пыткам.
В народе 23 марта называли Василисой, вешней воды указательницей. На Руси святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Молились ей для того, чтобы большая вода не затопила деревню и дом. Говорили, что, поскольку Василиса наделяет воды способностью помнить и видеть сокровенное, а потому, проникает в дома только к тем, кто провел год во грехе.
Народные приметы на 23 марта:
1. Журавли прилетели – весна будет теплой.
2. Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.
3. Ручьи в реку потекли – хорошего клева плотвы можно ждать.
4. Мрачный и пасмурный день – хороший урожай льна соберешь.
5. Густой туман 23 марта висит – снег скоро растает, но летом будут часто идти дожди.
6. Синие тучи плывут по небу – в ближайшее время погода будет дождливой, но теплой.
7. Возле муравейника 23 марта начинает таять снег именно с северной стороны – лето будет благополучным, удастся сохранить и вырастить овощи и фрукты. Если же снег тает с южной стороны муравейника, то лето будет коротким и ненастным.
8. Гроза 23 марта – год будет урожайным.
9. Прилетели скворцы к 23 марта – скоро снег растает
10. В воздухе кружат жаворонки – скоро появится первая трава.
11. Зайцы близко подходят к домам 23 марта – жди похолодания.
12. Прилетели ласточки – будет большой урожай, и можно отправляться на рыбалку, потому что клев будет также хорошим.
13. Прилетела трясогузка – ровно через 12 дней начнется половодье.
14. Трещит кора деревьев – примета того, что весна будет сухой и без дождей.
15. Вокруг Луны видны круги – скоро дождь пойдет.
16. Утром пасмурно, а вечером небо проясняется – жди заморозков.