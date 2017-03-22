Новости Удмуртии 2.0: автовандалы и дворники-волонтеры

Чем удивляют своих читателей и зрителей онлайн СМИ республики.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе среда, 22 марта. Корреспонденты информагентства «Сусанин» узнали, о чем накануне рассказывали своим читателям и зрителям онлайн СМИ Удмуртии.

«Комсомольская правда» в Ижевске пишет об участившихся случаях вандализма в отношении автомобилей в столице Удмуртии. В феврале и марте этого года в городе произошло шесть таких инцидентов. Хулиганы бьют стекла машин, прокалывают им колеса и даже пытаются их поджечь. В некоторых случаях вандалов провоцируют сами владельцы транспорта, оставляя в салоне ценные вещи.

Гостелерадиокомпания «Удмуртия» показала сюжет о дворниках-волонтерах, которые вышли на улицы Ижевска долбить лед. Молодые люди намерены проводить коммунальный флеш-моб в течение нескольких дней. Волонтерам в проведении акции помогает муниципальная служба благоустройства.

Не справляются власти, помогут... добровольцы Uploaded by udmtv24 on 2017-03-21.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов республиканского Гидрометцентра Алла Шумихина рассказала телеканалу «Моя Удмуртия» о том, что климатическая весна придет в регион не раньше апреля. Пока же погода в Удмуртской Республике близка к нормам для этого времени года.

«Метеорологическая весна — устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону повышения — как правило в Удмуртии и Ижевске наблюдается позже, чем астрономическая примерно на одну-две недели. В среднем, в первой декаде апреля наступает переход среднесуточной температуры через ноль, с которым уже связано активное таяние снега и начало вегетации», — рассказала Шумихина.

Сайт «Ижлайф» рассказал своим читателям, что власти Ижевска отказались от строительства детского сада за счет концессионера на улице Ракетной. В муниципальном управлении дошкольного образования журналистам портала объяснили, что такое решение связано с многочисленными жалобами жителей микрорайона, которых возмутила ежемесячная плата в 10 тыс. рублей, которую мог бы установить будущий концессионер.

«Здание детского сада №89 продолжит работать в прежнем режиме. Планируется провести его частичный ремонт», - пишет «Ижлайф».

Администрация Ижевска намеревалась отдать в концессию два детсада на Ракетной, 9 и на Островского, 44. Конкурсную документацию муниципалитет планировал опубликовать к 15 марта. Решение о привлечении на строительство новых детсадов частного инвестора приняли на инвестиционном совете столицы Удмуртии. Месячная стоимость посещения в детсадах Ижевска, которые должен был построить частный инвестор по договору концессии, могла составить от 10 до 24 тыс. рублей.

Два детсада в Ижевске построят на условиях концессии Месячная стоимость посещения в детсадах Ижевска, которые построит частный инвестор по договору концессии, может составить от 10 до 24 тыс. рублей. Об этом рассказала журналистам в пятницу, 13 января, начальник управления дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска Елена Казакова. /news/2017/01/13/466332#hcq=uIW3c8q

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, izh.kp.ru, myudm.ru, izhlife.ru.