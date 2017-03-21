Удмуртия в минуту: наглый лихач на тротуаре и выборы ректора УдГУ

Обзор самых интересных новостей вторника, 21 марта.

Ижевск. Удмуртия. Водитель «Порш Кайена» выехал на тротуар улицы Удмуртской в Ижевске. Молодой человек выложил видео нарушения со своими комментариями в соцсети. Сейчас его ищет полиция города.

Удмуртия в минуту 21 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Старый-новый ректор

Галину Мерзлякову переизбрали на пост ректора Удмуртского госуниверситета. Она работает в этой должности с 2012 года. Всего на эту должность претендовали три человека.

Деньги на «Ленинку»

Реконструкцию «Ленинки» в Ижевске начнут в следующем году. На это потребуется 600 млн рублей. Минкультуры Удмуртии планирует получить готовый проект в конце марта, а экспертизу пройти в июне.

Деньги на деньги

Начальника одного из бюро завода «Купол» в Ижевске обвинили в коммерческом подкупе. Мужчина получал от работников деньги, а взамен назначал им премии. Ущерб оценили в 250 тыс. рублей.

Поиск жилья

Фонды музея ИЗО в Ижевске могут перевезти в новое здание. Решить проблему хранения уникальных экспонатов власти Удмуртии планируют в этом году.

Мусор по полочкам

Ижевск попал в двадцатку лучших городов России по внедрению раздельного сбора мусора по мнению Гринпис. 23% населения столицы Удмуртии могут сдать вторсырье рядом со своим домом.