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      Удмуртия в минуту: наглый лихач на тротуаре и выборы ректора УдГУ

      18:23, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      18:23, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      234
      0
      #культура\n#Ижевск\n#музеи\n#Удмуртия\n#мусор\n#завод\n#библиотека\n#мусорки
      234
      0

      Обзор самых интересных новостей вторника, 21 марта.

      Ижевск. Удмуртия. Водитель «Порш Кайена» выехал на тротуар улицы Удмуртской в Ижевске. Молодой человек выложил видео нарушения со своими комментариями в соцсети. Сейчас его ищет полиция города.

      Удмуртия в минуту 21 марта 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Старый-новый ректор

      Галину Мерзлякову переизбрали на пост ректора Удмуртского госуниверситета. Она работает в этой должности с 2012 года. Всего на эту должность претендовали три человека.

      Деньги на «Ленинку»

      Реконструкцию «Ленинки» в Ижевске начнут в следующем году. На это потребуется 600 млн рублей. Минкультуры Удмуртии планирует получить готовый проект в конце марта, а экспертизу пройти в июне.

      Деньги на деньги

      Начальника одного из бюро завода «Купол» в Ижевске обвинили в коммерческом подкупе. Мужчина получал от работников деньги, а взамен назначал им премии. Ущерб оценили в 250 тыс. рублей.

      Поиск жилья

      Фонды музея ИЗО в Ижевске могут перевезти в новое здание. Решить проблему хранения уникальных экспонатов власти Удмуртии планируют в этом году.

      Мусор по полочкам

      Ижевск попал в двадцатку лучших городов России по внедрению раздельного сбора мусора по мнению Гринпис. 23% населения столицы Удмуртии могут сдать вторсырье рядом со своим домом.

      18:23, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      234
      0
      #культура\n#Ижевск\n#музеи\n#Удмуртия\n#мусор\n#завод\n#библиотека\n#мусорки
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