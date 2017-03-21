10 тыс деревьев посадят в Ижевском регионе ГЖД в 2017 году

Также в этом году на железнодорожных предприятиях будет продолжено внедрение системы раздельного сбора и вторичного использования ряда отходов.

Ижевск. Удмуртия. 10 тыс. деревьев посадят за год в Ижевском регионе Горьковской магистрали. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, в этом году на предприятиях будет продолжено внедрение системы раздельного сбора и вторичного использования ряда отходов.

Отдельным направлением работы является ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора вдоль путей (как в полосе отвода, так и за ее пределами).

«Совместные осмотры объектов инфраструктуры с администрациями муниципальных образований показывают, что свалки образуют жители близлежащих населенных пунктов. В прошлом году железнодорожники ликвидировали 38 несанкционированных свалок», - сообщают железнодорожники.

Также в рамках года экологии в Ижевском регионе ГЖД будет организована работа экологических дружин, реализация проектов «Эколята-дошколята» и «Молодые защитники природы». Железнодорожники будут проводить экологические уроки для школьников, а также занятия в детских летних лагерях.

Кроме того, каждый месяц на предприятиях Ижевского региона ГЖД проводится акция «Ноль негативного воздействия», когда на два часа отключаются электроприборы и не используется автотранспорт, незадействованный в организации движения поездов.