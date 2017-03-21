Противоразмывные поезда уже укомплектовали пиломатериалами, бревнами, щебнем, шпалами и необходимыми для ремонта путей инструментами.

Ижевск. Удмуртия. Железнодорожники в Удмуртии закончат подготовку к паводку к 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона Горьковской железной дороги.

«На станциях Ижевск, Игра, Ува, Сарапул сформированы противоразмывные поезда. При необходимости они будут выезжать на железнодорожные перегоны для оперативной ликвидации последствий подтопления. Составы полностью укомплектованы инструментами, пиломатериалами, бревнами, щебнем, шпалами, бутовым камнем, металлическими конструкциями и так далее», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники ГЖД осмотрели плотины, находящиеся на территории Ижевского региона, промерили русла рек. В настоящее время ведется очистка водоотводных труб, рабочие вскрывают и прочищают канавы и кюветы, по которым должна стекать вода.