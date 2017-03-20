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      Александр Соловьев: в Удмуртии не ведется работа с водными биоресурсами

      13:20, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      13:20, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      142
      0
      #МВД\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Минприроды\n#штрафы\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии\n#МВД Удмуртии
      Фото: ИА "Сусанин"
      142
      0

      Глава региона призвал начать активно работать в этом направлении правительство, МВД и Минприроды региона.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев на аппаратном совещании органов государственной власти заявил о том, что в регионе не ведется работа с водными биоресурсами. Он призвал правительство, МВД и Минприроды региона совместно налаживать ситуацию в этой сфере.

      «Мне на протяжении всех трех лет не нравится, как у нас ведется с водными биоресурсами. Практически работы нет. Благодаря МВД что-то более-менее получается. Коллеги, так работа не пойдет. Александр Васильевич, я понимаю, что это не ваша структура. Это не ваш функционал. Тем не менее давайте вместе с правительством, вместе с министерством внутренних дел, с вашим министерством налаживать эту работу. Работа такая не пойдет. Ее нет. В республике ее нет. Прошу в протокол записать этот вопрос – им нужно заниматься», - обратился руководитель региона к министру природных ресурсов Удмуртии Александру Нестерову.

      В ходе своего выступления министр отметил, что в 2016 году на территории Удмуртии были организованы рейды по выявлению и пресечению нарушений правил охоты, по пресечению и предотвращению незаконной охоты на диких животных – медведя.

      «Привлекались сотрудники МВД и общественники. Также были рейды по пресечению браконьерства в отношении полуводных охотничьих ресурсов. В 2016 году составили 711 протоколов об административном правонарушении. Взыскали в итоге 425 тыс. рублей», - сказал Нестеров.

      Он также доложил, что за год в Удмуртии взыскали 2,9 млн рублей за причиненного объектам животного мира вреда в результате незаконной добычи и ДТП.

      «Выявили 123 случая незаконной охоты на лося, 14 – на кабана, один незаконный случай охоты на медведя. Возбудили 109 уголовных дел, осудили 9 человек», - уточнил руководитель ведомства.

      13:20, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      142
      0
      #МВД\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Минприроды\n#штрафы\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии\n#МВД Удмуртии
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