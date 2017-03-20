Новости Удмуртии 2.0: энергетическая кошачья «рюмочная» и отчаявшиеся автомобилисты

Обзор самых интересных материалов, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ региона.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре понедельник, 20 марта. Первый рабочий день в республике будет теплым, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Удмуртии, в целом по региону будет от -3 до +2 градусов Цельсия, в Ижевске – около 0 градусов. Пока вы готовитесь к выходу из дома или уже находитесь в пути, мы расскажем о самых интересных статьях и сюжетах, которые предлагают своим читателями и зрителям местные онлайн СМИ.

В среду, 22 марта в Ижевске откроется персональная выставка Дениса Дьяченко под названием «Мартовские коты». Сайт «Ижлайф» пишет, что в выставочном центре Галерея на центральной площади города разместят 20 живописных и графических работ, над которыми автор работал 13 лет. В коллекции есть летающие коты, коты, которые ловят яблоки, а также кот-Наполеон. В интервью журналистам художник назвал свою экспозицию энергетической «рюмочной».

«Эта выставка как комната психологической разгрузки или просто энергетическая «рюмочная»: пришел, улыбнулся, отдохнул, дальше пошел. Коты веселые и добрые. Рыжие и не только», - рассказал «Ижлайфу» Дьяченко.

Возрастная категория мероприятия 6+.

Съемочная группа гостелерадиокомпании «Удмуртия» побывала в одном из дворов Ижевска, где местные жители скинулись деньгами на аренду трактора. За зиму межквартальный проезд покрылся толстым слоем льда, и образовалась глубокая колея. Дошло до того, что к домам не смог проехать мусоровоз, а местные автолюбители оказались заблокированы в собственном дворе. Люди обращались в районную администрацию с просьбой помочь с расчисткой, однако там выяснилось, что участок не включен в реестр дорог общего пользования, которыми занимается городская служба благоустройства и дорожного хозяйства.

Ижевчане, устав ждать помощи от городских властей сами вышли на расчистку дорог Uploaded by udmtv24 on 2017-03-17.

Журналисты «Аргументов и фактов» в Удмуртии побывали в домах, которые получили переселенцы из ветхого жилья в Малой Пурге. Оказалось, что в них практически никто не живет. Люди ютятся у родственников, потому что предоставленное жилье отапливается исключительно с помощью электричества.

«Благоустроенное» жильё оказалось для нас слишком дорогим. Отопление там от электроконвекторов. Некоторые наши знакомые переехали в подобные дома и заплатили десятки тысяч рублей за отопление. Жили они один месяц, но им насчитали ещё за два предыдущих месяца — от срока подписания в собственность»,- рассказала журналистам местная жительница Наталья Чукавина.

По словам жильцов новых домов, «комфорта» в них добавляет и то, что обои и линолеум в них наклеены прямо на бетон, а электрические конвекторы периодически отключаются. Рядом с новым жильем есть газовая колонка, но подключатся к ней людям запретили.

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, izhlife.ru, udm.aif.ru.