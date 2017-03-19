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      Третья «Донорская весна» пройдет в Ижевске

      10:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      10:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      168
      0
      #здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#помощь\n#донорство
      Фото: pixabay.com
      168
      0

      Акция состоится 22 марта.

      Ижевск. Удмуртия. Традиционная «Донорская весна» пройдет в Ижевске в среду, 22 марта. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, акция состоится уже в третий раз.

      В прошлом году банк крови пополнился 56 литрами крови. Участниками акции могут быть люди от 18 до 30 лет, имеющие прописку на территории республики, как впервые сдающих кровь, так и имеющих опыт кроводачи.

      Кровь можно сдать в Республиканской станции переливания крови с 9:00 до 11:00. При себе необходимо иметь паспорт. 

      10:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      168
      0
      #здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#помощь\n#донорство
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