Третья «Донорская весна» пройдет в Ижевске

Акция состоится 22 марта.

Ижевск. Удмуртия. Традиционная «Донорская весна» пройдет в Ижевске в среду, 22 марта. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, акция состоится уже в третий раз.

В прошлом году банк крови пополнился 56 литрами крови. Участниками акции могут быть люди от 18 до 30 лет, имеющие прописку на территории республики, как впервые сдающих кровь, так и имеющих опыт кроводачи.

Кровь можно сдать в Республиканской станции переливания крови с 9:00 до 11:00. При себе необходимо иметь паспорт.