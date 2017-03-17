Удмуртия в минуту: строительство проспекта Калашникова и ремонт теплосетей

Видеообзор самых важных и интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. На строительство проспекта Калашникова в Ижевске потребуется 6 млрд рублей. Для реализации проекта необходимо изъять 400 земельных участков. Самым легким участком по строительству станет отрезок между улицами Союзная и 40 лет Победы. Об этом и других событиях региона в традиционной рубрике от ИА «Сусанин».

Удмуртия в минуту 17 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Подготовка к паводку:

Сотрудники главного управления МЧС России по Удмуртии в пятницу, 17 марта, обследовали паводковую обстановку на Иже. За час специалисты успели осмотреть 15 км реки. Мониторинг ситуации на реке проводился с высот в 100 и 300 метров.

Банкротство генподрядчика:

Дело о банкротстве «Тюменьстальмост» не скажется на сроках мостов через Каму и Буй. Компания является генподрядчиком строительства. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев.

Ремонт теплосетей:

Порядка 37 км сетей заменят в Ижевске в рамках концессии с УКСом. Ремонт одного километра обойдется в 12,5 млн рублей. Соглашение также подразумевает ремонт семидесяти трех ЦТП.

Удачный стартап:

В Воткинске наградили победителей российского конкурса стартапов. Молодым ученым вручили денежные гранты. Общий призовой фонд составил 100 млн рублей.

Фигурное выступление:

Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова лидирует на чемпионате мира среди юниоров. За свой прокат подопечная Э’тери Тутбери’дзе набрала более 70 баллов. Произвольная программа состоится 18 марта.