  • $ 58.24 ↓
  • € 62.49 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: строительство проспекта Калашникова и ремонт теплосетей

      18:31, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      18:31, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      130
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Картина дня
      130
      0

      Видеообзор самых важных и интересных новостей минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. На строительство проспекта Калашникова в Ижевске потребуется 6 млрд рублей. Для реализации проекта необходимо изъять 400 земельных участков. Самым легким участком по строительству станет отрезок между улицами Союзная и 40 лет Победы. Об этом и других событиях региона в традиционной рубрике от ИА «Сусанин».

      Удмуртия в минуту 17 марта 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Подготовка к паводку:

      Сотрудники главного управления МЧС России по Удмуртии в пятницу, 17 марта, обследовали паводковую обстановку на Иже. За час специалисты успели осмотреть 15 км реки. Мониторинг ситуации на реке проводился с высот в 100 и 300 метров.

      Банкротство генподрядчика:

      Дело о банкротстве «Тюменьстальмост» не скажется на сроках мостов через Каму и Буй. Компания является генподрядчиком строительства. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев.

      Ремонт теплосетей:

      Порядка 37 км сетей заменят в Ижевске в рамках концессии с УКСом. Ремонт одного километра обойдется в 12,5 млн рублей. Соглашение также подразумевает ремонт семидесяти трех ЦТП.

      Удачный стартап:

      В Воткинске наградили победителей российского конкурса стартапов. Молодым ученым вручили денежные гранты. Общий призовой фонд составил 100 млн рублей.

      Фигурное выступление:

      Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова лидирует на чемпионате мира среди юниоров. За свой прокат подопечная Э’тери Тутбери’дзе набрала более 70 баллов. Произвольная программа состоится 18 марта.

      18:31, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      130
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Картина дня
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа