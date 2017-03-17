Встреча оргкомитета по проведению юбилея оружейника Калашникова намечена на начало апреля

Об этом рассказал во время коллеги Миндортранса республики глава Удмуртии Александр Соловьев.

Ижевск. Удмуртия. Первая встреча организационного комитета по подготовке и проведению 100-летнего юбилея Михаила Калашникова может пройти в первой декаде апреля. Об этом рассказал в пятницу, 17 марта, во время своего выступления на коллегии Миндортранса Удмуртии глава республики Александр Соловьев.

По его словам, мероприятие состоится в Москве.

«Я позавчера встречался с заместителем председателя правительства России Рогозиным Дмитрием Олеговичем. В первой декаде апреля месяца первое заседание оргкомитета состоится», - сказал Соловьев.

Также Соловьев добавил, что обозначил Дмитрию Рогозину важные для республики объекты в честь Михаила Калашникова, но не уточнил какие.

Ранее сообщалось, что первая встреча организационного комитета по подготовке 100-летнего юбилея легендарного оружейника пройдет в Москве.