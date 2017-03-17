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      Встреча оргкомитета по проведению юбилея оружейника Калашникова намечена на начало апреля

      14:30, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      14:30, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      139
      0
      #Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия
      139
      0

      Об этом рассказал во время коллеги Миндортранса республики глава Удмуртии Александр Соловьев.

      Ижевск. Удмуртия. Первая встреча организационного комитета по подготовке и проведению 100-летнего юбилея Михаила Калашникова может пройти в первой декаде апреля. Об этом рассказал в пятницу, 17 марта, во время своего выступления на коллегии Миндортранса Удмуртии глава республики Александр Соловьев.

      По его словам, мероприятие состоится в Москве.

      «Я позавчера встречался с заместителем председателя правительства России Рогозиным Дмитрием Олеговичем. В первой декаде апреля месяца первое заседание оргкомитета состоится», - сказал Соловьев.

      Также Соловьев добавил, что обозначил Дмитрию Рогозину важные для республики объекты в честь Михаила Калашникова, но не уточнил какие.

      Ранее сообщалось, что первая встреча организационного комитета по подготовке 100-летнего юбилея легендарного оружейника пройдет в Москве

      14:30, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      139
      0
      #Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия
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