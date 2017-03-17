Рекультивацию полигона ТБО по Сарапульскому тракту начнут в 2017 году

Стоимость проекта – 77,4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2017 году в рамках программы «Охрана окружающей среды» планируется рекультивировать полигон твердых бытовых отходов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

Проект «Ликвидация накопленного вреда окружающей среды» рассчитан на 2017 – 2018 годы. Стоимость работ составит 77,4 млн рублей, из них 52,6 млн из федерального бюджета, 24,8 млн рублей выделила республика.

«Тело свалки формируется в правильную форму и создается сверху своеобразный саркофаг из глины толщиной метр», - рассказал Нестеренко

Это позволит блокировать поступление вредных веществ в воду.

Площадь полигона ТБО более 90 га. Его закрыли в 1998 году.