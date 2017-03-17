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      Рекультивацию полигона ТБО по Сарапульскому тракту начнут в 2017 году

      15:40, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      15:40, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      146
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#полигон
      Фото: ru.torange.biz
      146
      0

      Стоимость проекта – 77,4 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В 2017 году в рамках программы «Охрана окружающей среды» планируется рекультивировать полигон твердых бытовых отходов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

      Проект «Ликвидация накопленного вреда окружающей среды» рассчитан на 2017 – 2018 годы.  Стоимость работ составит 77,4 млн рублей, из них 52,6 млн из федерального бюджета, 24,8 млн рублей выделила республика.

      «Тело свалки формируется в правильную форму и создается сверху своеобразный саркофаг из глины толщиной метр», - рассказал Нестеренко

      Это позволит блокировать поступление вредных веществ в воду.

      Площадь полигона ТБО более 90 га. Его закрыли в 1998 году. 

      15:40, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      146
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#полигон
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